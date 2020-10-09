В столице Туниса вводится комендантский час из-за коронавируса





Так, в столичном регионе гражданам запрещается находиться на улице с 21:00 до 5:00 по будням и с 19:00 до 5:00 по выходным. Мера действует с 8 октября.





Ранее всем местным ресторанам и кафе было предписано обслуживать клиентов только «навынос». Это ограничение также введено на 15 дней.





Ограничения в Тунисе были ужесточены из-за выявления за последние 48 часов 2 312 случаев инфицирования коронавирусом, 43 человека погибли.