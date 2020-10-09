+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В столице Туниса вводится комендантский час из-за коронавируса

Власти Туниса объявили о введении в столице страны комендантского часа сроком на 15 суток. Решение принято в связи с резким ростом числа новых случаев коронавируса, пишет Туристер.ру.


Так, в столичном регионе гражданам запрещается находиться на улице с 21:00 до 5:00 по будням и с 19:00 до 5:00 по выходным. Мера действует с 8 октября.

Ранее всем местным ресторанам и кафе было предписано обслуживать клиентов только «навынос». Это ограничение также введено на 15 дней.

Ограничения в Тунисе были ужесточены из-за выявления за последние 48 часов 2 312 случаев инфицирования коронавирусом, 43 человека погибли.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]