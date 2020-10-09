В столице Туниса вводится комендантский час из-за коронавируса
Власти Туниса объявили о введении в столице страны комендантского часа сроком на 15 суток. Решение принято в связи с резким ростом числа новых случаев коронавируса, пишет Туристер.ру.
Так, в столичном регионе гражданам запрещается находиться на улице с 21:00 до 5:00 по будням и с 19:00 до 5:00 по выходным. Мера действует с 8 октября.
Ранее всем местным ресторанам и кафе было предписано обслуживать клиентов только «навынос». Это ограничение также введено на 15 дней.
Ограничения в Тунисе были ужесточены из-за выявления за последние 48 часов 2 312 случаев инфицирования коронавирусом, 43 человека погибли.
11:40 09/10/2020
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