+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Орша: очередной обыск у Игоря Казмерчака

У Оршанского правозащитника и одного из владельцев магазина национальной атрибутики Игоря Казмерчака 8 октября прошел очередной обыск.




Как сообщает сайт orsha.eu, "Цудоўная крама" в Орше все еще не может работать по своему расписанию, так как почти каждый день или милиционеры приезжают в магазин, или милиция вызывает владельца магазина к себе. Сегодня милиционеры пришли в магазин около 17 часов. Они вручили повестку явиться в милицию. И... провели обыск дома у Игоря Казмерчака.

Интересует милиционеров не только работа магазина национальной атрибутики, но и финансовое состояние сайта - владельцем которого также является Игорь Казмерчак. Значительная часть предыдущих допросов касалась того сколько, как и кто платит за рекламу на сайте.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]