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Задержаны трое жителей Жлобина: подозревают в клевете на начальника милиции

8 октября в милиции оказались минимум трое жителей Жлобина. Оказалось, где-то кто-то оскорбил начальника местной милиции, возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса - Клевета, пишет Радио Свобода.

С работы в милицию попали Снежана Погодина и Светлана Зыль. Они сестры, работают на Белорусском металлургическом заводе. По месту их жительства прошли обыски. Милиция забрала ноутбуки, планшеты, телефоны, говорит она. Вечером Снежану отпустили, а Светлану оставили в изоляторе временного содержания.

"Меня сегодня допрашивали семь человек. Я отказалась свидетельствовать против себя. Мне говорили: "признайся, другие уже признались!"- но в чем? Якобы кто-то где-то распространил личные данные или милиционеров, или начальника их. Спрашивали, какие группы в Телеграмме я знаю, знаю ли "Свободный Жлобин“ и "Каратели Беларуси", давал ли мне кто задание собирать информацию о милиции. Честно - я не знаю, почему они пришли именно ко мне с такими вопросами", - говорит Снежана Погодина.

Там же - житель Жлобина Вячеслав Петраченко. Он также работает на БМЗ. С понедельника был на сборах в Гомеле. Вчера по месту его жительства прошел обыск. Родные говорят, что Вячеслав в ИВС. По той же статье, что и Светлана.

В общем, милиционеры у нас тонкой душевной организации, очень обидчивы.

Напомним, что за избиения, пытки и даже убийства мирных людей никто из правоохранителей не только не задержан, но даже дела не возбуждались.   
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