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Российский режиссер: Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Беларуси

В свежем номере «Собеседника» вышло большое интервью нынче модного и  молодого кино-и-театрального режиссера Александра Молочникова.

На вопрос: «Недавно Светлана Алексиевич в связи с белорусскими событиями сказала, что российская интеллигенция что-то «помалкивает, когда нас тут давят». Вам есть что ответить?», он ответил:


 – Во-первых, точно совершенно не дорос я пока до интеллигента. А интеллигенция российская действительно молчит. А нужно выйти и так же перекрыть улицы, как в Минске, когда туда приехал Мишустин. Ну, мы и по поводу себя тоже особо не вякаем. У нас и у себя-то есть за что тут выйти, а мы не очень это делаем. Поэтому что уж говорить, что мы не вступаемся за Беларусь...
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