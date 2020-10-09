Что нужно знать минчанам, чьи автомобили признаны автохламом

В рейд по Центральному району отправился вместе с представителями районной администрации и государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки». По словам специалистов, в своей работе они руководствуются Указом Президента № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации». Согласно документу, речь идет о машинах, на которых отсутствуют стекла, колеса, элементы кузова, имеются деформация, другие повреждения, при которых запрещается участие в дорожном движении. Неэксплуатируемые — это еще и те, которые стоят без движения более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживаются в надлежащем состоянии, пишет minsknews.by Узнать такие машины проще простого — на фоне других они имеют жалкий неухоженный вид.









В Центральном районе в нынешнем году выявлено 220 бросовых транспортных средств. На охраняемые стоянки эвакуирован 31 автомобиль, чьи хозяева не пожелали тратить деньги и силы на восстановление повидавших виды железных коней. В ближайшем будущем 22 машины будут вынуждены сменить прописку.





Один такой экземпляр увидели на ул. Заславской. Рядом с домом № 33 на проезжей части пристроился Volkswagen Golf. С виду вроде бы нормальный автомобиль. Мнение изменилось при детальном осмотре.





— Обращаем внимание на колеса, — рассказывает и попутно фиксирует недостатки на планшет ведущий специалист по парковкам и эвакуации ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Сергей Беляков. — Если они спущены, это первый признак того, что машина не эксплуатируется. У этой спущены два колеса, шины едва не вросли в асфальт. К тому же видны многочисленные следы коррозии на кузове, повреждения лакокрасочного покрытия. Я не случайно каждый раз фотографирую машины с разных сторон, фиксирую царапины, вмятины, отсутствующие элементы. Ведь бывает, что авто увезли на охраняемую стоянку, а хозяин потом начинает претензии предъявлять, мол, стояли одни диски, а теперь другие, были колпаки, а теперь их нет… Поэтому все до мелочей описываю в акте осмотра неэксплуатируемого транспортного средства. А еще указываю, что машина не вскрывалась, проводилась фотосъемка.





Тем временем подъехал эвакуатор «МАЗ» с манипулятором. Водитель с помощником оценивают состояние автомобиля, прежде чем поднять груз на платформу, накачивают спущенные колеса. Еще несколько минут — и Volkswagen отрывается от земли, аккуратно ставится на платформу и увозится на ул. Радужную на автостоянку № 55. К слову, в Минске принудительно отбуксированные (эвакуированные) транспортные средства хранятся на 11 стоянках, принадлежащих ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Доставка такого транспорта с полной погрузкой на эвакуаторе оценивается в 63 рубля, за 1–3 суток хранения с хозяина взыщут по 7,4 рубля, за последующие сутки расценки ниже. Поэтому выгоднее владельцу не ждать, когда набежит круглая сумма, а быстрее попытаться забрать авто со стоянки.





— Согласно Указу № 348, запрещается размещение неэксплуатируемых транспортных средств вне охраняемых мест для хранения, за исключением дворов и придомовых территорий одноквартирных и блокированных жилых домов, — напоминает начальник городского хозяйства администрации Центрального района Игорь Лупсяков. — При установлении собственника ему направляют извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить неэксплуатируемое транспортное средство на охраняемую стоянку, привести в надлежащее состояние либо утилизировать. Если реакции не последовало, автомобиль отправляют на охраняемую стоянку, как в этом случае на ул. Заславской. Но бывает, что на машине нет регистрационных знаков. В таком случае невозможно установить владельца, поэтому авто эвакуируют без уведомления собственника. Ну а дальше, если реакции нет, мы обращаемся в суд с заявлением о признании такого транспортного средства бесхозяйным. После этого автомобиль снимают с учета в ГАИ и утилизируют.









Едем по другому адресу. С. Беляков рассказывает, как некоторые граждане бурно реагируют на приезд эвакуатора во двор. Бывает, что машина уже готова отправиться в путь, как из подъезда вылетает разъяренный хозяин и устраивает скандал. Мол, как так, машину уводят.





— Подобный случай произошел накануне на ул. Казинца, — говорит С. Беляков. — Владелец Ford Sierra стал перекрывать дорогу, грозился в милицию заявить, мол, средь бела дня уводят машину. Оказалось, что мужчина приобрел автомобиль, но не зарегистрировал в ГАИ на свое имя. Поэтому не получал письма-предупреждения с требованием привести транспортное средство в порядок — они шли на адрес старого хозяина. И таких случаев немало.









Приезжаем на ул. Ильянскую. Напротив дома № 6 на парковке среди других машин внешним видом выделяется Dodge Caravan. Явно долгое время стоит без движения. Собственнику, как полагается, извещение высылали, но ответа в администрации Центрального района так и не дождались. Пришло время применить к авто кардинальные меры. К слову, о кузове. Во многих местах он прогнил насквозь. В салоне чего только нет! Одним словом — нужно эвакуировать, освобождать место на парковке для машин, за которыми следят их хозяева.





— Такие машины встречаются по всему Минску, — подытожил С. Беляков. — В разряд бесхозяйных попадают и старенькие, и более-менее новые автомобили. Стоят они месяцами и даже годами, портят городской пейзаж. Смотришь на такую технику и приходишь в уныние. Хотя в отдельных случаях владельцу достаточно колеса накачать, очистить кузов и стекла от грязи, убрать мусор из салона. Глядишь, и проблем не будет.



