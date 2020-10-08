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МВД Беларуси проведёт переговоры о сотрудничестве с Росгвардией

МВД Беларуси может подписать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией.


6 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение №2573-р. Он приказал провести соответствующие переговоры между Росгвардией и Министерством внутренних дел Беларуси, передает "Еврорадио".

Росгвардия — это центральный орган управления войсками Национальной гвардии России. Она создана на основе внутренних войск МВД РФ.
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