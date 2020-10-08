В «Гродно Азот» пояснили горящий факел на предприятии

С 8 октября в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-3» начаты пусковые операции. Они включают в себя разогрев и вывод на технологический режим отделений цехов.





«В ходе разогрева основных отделений применяется технологический газ. Для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке», — сообщили на предприятии.





Факел может гореть на протяжении нескольких суток, пока не завершатся все пусковые операции. На предприятия подчеркнули, что угрозы городу, экологии и жителям нет.