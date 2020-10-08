Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор. На Национальном правовом интернет-портале зарегистрировано постановление о том, что его полномочия как члена Совета Республики Национального собрания прекращены досрочно. Виктор Александрович пояснил TUT.BY , что это было его решение и принял он его ввиду своего состояния здоровья.





Членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания — выбрали в ноябре 2019 года. Быть сенатором Снежицкий должен был четыре года. До этого созыва он также занимал пост сенатора.





Виктор Александрович сказал TUT.BY, что это было его решение — сложить полномочия сенатора, причина — «по состоянию здоровья». В сентябре Виктор Александрович перестал руководить Гродненским медуниверситетом. Вместо него Александр Лукашенко согласовал на эту должность Елену Кроткову. До этого она была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.





Виктор Снежицкий рассказал, что сейчас работает на кафедре в Гродненском медуниверситете.





Напомним, ранее на своей странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех, протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше». Вскоре после этого появилась информация, что Снежицкого сняли с должности, но тогда она оказалась фейком.





Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета он работал с 2010 года.





Виктор Александрович Снежицкий — член-корреспондент Национальной академии наук, автор более 450 научных работ, в том числе 12 монографий и 25 патентов. Его научные исследования посвящены проблемам лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения и нарушениям ритма сердца.





Виктор Александрович родился в Гродненской области — в деревне Горностаевичи Свислочского района. Несмотря на то что почти вся его жизнь связана с медициной и наукой, он был и рабочим совхоза «Горностаевичи» в родном районе. Он также награжден медалью Франциска Скорины.