Apple требует, чтобы Дуров заблокировал три протестных беларуских телеграм-канала
Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что Apple потребовал заблокировать 3 беларуских телеграм-канала, потому что они раскрывают личную информацию людей.
— Apple требует, чтобы мы закрыли 3 канала, по которым жители Беларуси раскрывают личности своих угнетателей.
@karatelibelarusi
@chatpartizan
@belarusassholes
Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие.
Я думаю, что в этой ситуации нет черного и белого, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.
18:45 08/10/2020
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