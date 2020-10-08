



— Apple требует, чтобы мы закрыли 3 канала, по которым жители Беларуси раскрывают личности своих угнетателей.





@karatelibelarusi

@chatpartizan

@belarusassholes





Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие.





Я думаю, что в этой ситуации нет черного и белого, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.



