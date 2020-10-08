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ДТП под Борисовом, где погибли шесть человек: следствие закончено

Сотрудники Главного следственного управления СК завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, сообщили в четверг в комитете.




Жуткая авария произошла вечером на трассе М-1 вблизи Борисова: машина Renault выехала на встречную полосу и врезалась сначала в кроссовер Geely Atlas, а затем в фуру DAF. В ДТП погибли шесть человек, ехавших в Renault – три девушки и три парня.

"Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови водителя Renault содержалось 2,1 промилле этилового спирта. Мужчина употреблял алкоголь в том числе во время поездки, предшествовавшей ДТП", – сказали в комитете.

По информации СК, ранее погибшего водителя более 25 раз привлекали к административной ответственности за разные нарушения ПДД, четыре раза – за нетрезвую езду.

Дело, которое было возбуждено по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц), было закрыто в связи с гибелью его фигуранта.

В СК также рассказали, что после случившегося комитет направил в Совмин предложения, которые предусматривают внесение изменении нормативно-правовые акты, касающиеся установки ограждений между встречными полосами. Принятие этих мер, как планируется, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.
Sputnik
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