



«Их обеспокоенность сводится к тому, что публикация личной информации о силовиках и пропагандистах может спровоцировать насилие», - сообщает Дуров.





«Я считаю, что это не однозначная ситуация, и я бы предпочел бы оставить каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я полагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», - резюмировал Дуров.





Он призвал всех в комментариях к посту поделиться своим мнением, придерживаясь темы и используя английский язык.