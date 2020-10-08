В Гродно прошли обыски по делу о «массовых беспорядках»

В Гродно подозреваемых по делу о «массовых беспорядках» вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей, там переоформили в подозреваемых и повезли с целью проведения обыска.





Подозреваемыми по делу (ч. 1 ст. 342) признаны два брата Владимир и Юрий Седеневские.





Следователем, ведущим дело, является Евгений Юревич, санкцию на обыск дал прокурор Клишин.





Братьев оставили на свободе.





С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, на воскресных акциях количество участников регулярно превышает 100 тысяч человек. Против демонстрантов власти применяют насилие и задерживают их. По подсчетам правозащитников, с начала выборов в Беларуси были задержаны более 14 тысяч человек, многие были избиты, некоторые – изнасилованы, по крайней мере 6 человек погибли. По уголовным делам задержаны более 250 человек.



