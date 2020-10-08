











Об этом сегодня сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.





"Будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней", - сказал Пиневич после совещания у Лукашенко, сообщает БелТА





Поводом для сокращения срока самоизоляции он назвал данные наблюдений белорусских специалистов, согласно которым проявления болезни происходили обычно не позже 7-го дня после контакта с заболевшим коронавирусом.





"На 7-й день будут проводить исследование, до 10-го дня - смотреть на клинические проявления и на 10-й день отпускать людей. Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции", - сказал Пиневич.





Он не уточнил, есть ли подтверждения этой теории со стороны специалистов других стран, которые не подчиняются Минздраву РБ.