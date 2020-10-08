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Коронавирус: кто переболел, сейчас не заболеет?

По крайней мере, об этом заявляет белорусский Минздрав.


По имеющимся данным, у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию во время весенней волны заболеваемости, сохранился иммунитет к COVID-19. Об этом 8 октября заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

При этом и. о. министра здравоохранения уточнил, что случаи повторного заражения, которые сейчас встречаются в медицинской литературе, требуют внимательного изучения как ученых, так и практикующих инфекционистов.
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