Коронавирус: кто переболел, сейчас не заболеет?





По имеющимся данным, у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию во время весенней волны заболеваемости, сохранился иммунитет к COVID-19. Об этом 8 октября заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.





При этом и. о. министра здравоохранения уточнил, что случаи повторного заражения, которые сейчас встречаются в медицинской литературе, требуют внимательного изучения как ученых, так и практикующих инфекционистов.