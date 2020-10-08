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Патриарха Кирилла отправили на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправлен на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви (РПЦ).



В связи с этим священнослужитель отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — сказал патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.

Посещение патриархом Троице-Сергиевой лавры было запланировано по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Он отмечается 8 октября.

Патриарху Кириллу 73 года. Люди его возраста находятся в особой группе риска, наиболее подверженной заражению коронавирусом.
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