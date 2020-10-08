Патриарха Кирилла отправили на карантин









В связи с этим священнослужитель отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — сказал патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.





Посещение патриархом Троице-Сергиевой лавры было запланировано по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Он отмечается 8 октября.





Патриарху Кириллу 73 года. Люди его возраста находятся в особой группе риска, наиболее подверженной заражению коронавирусом.