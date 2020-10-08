



"Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию: я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну. Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле мы бы пожинали плоды: у нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты. И опять же - это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем", - заявил Александр Лукашенко.





"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску", - заявил Лукашенко.





Напомним, что раньше он высмеивал тех, кто носит маски. Вроде, прогресс... Но берегите себя, потому что государство вновь не намерено заботиться о людях.



