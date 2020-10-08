"Ссылаются на систему управления рисками и усмотрения инспектора"

Времена, когда на границах с Польшей и Литвой образовывались огромные очереди из желающих посетить соседние страны с целью шопинга, закончились еще в начале весны. Когда из-за пандемии коронавируса ЕС принял решение о закрытии границ. Тем не менее это вовсе не означало, что граница была закрыта на замок и никто не мог ее пересечь.





По направлению к пункту пропуска "Брузги" невольно ощущаешь, что Польша близко. И это вовсе не из-за указателей на дорожных знаках. По пути к границе то и дело встречаются легковые автомобили с польскими регистрационными знаками.





На самой границе очередь только из грузовиков. Легковые авто появляются редко.





Первое место, куда можно отправиться за информацией, – "страховка", где в прежние времена можно было не только узнать нюансы страхования, но и расстановки таможенников на польской стороне.





Теперь девушки скучают. За день, по словам одной из сотрудниц, они могут оформить 2-5 страховок. Говорят, что теперь через границу чаще всего ездят поляки либо белорусы, у которых помимо нашего гражданства есть еще и польское. Напомним, что гражданам ЕС не нужно отбывать карантин по возвращению в Польшу.





Недалеко от "страховок" плотно заставленная велопарковка. Многие из велосипедов, судя по состоянию, стоят без движения как минимум с момента закрытия границы польской стороной.





Нам повстречался мужчина с велосипедом, который направлялся в Польшу и согласился рассказать о трудностях, с которыми он столкнулся при пересечении границы. По словам собеседника, ему пришлось возвращаться в Польшу, когда он вез пачку кофе.





"Говорят, что применяют систему управления рисками. При этом они не в состоянии дать объяснение, какой риск составляет для экономики, например, пачка кофе. Дополнительную информацию не дают. Ссылаются только на систему управления рисками и усмотрения инспектора", – рассказал Автобизнесу велосипедист. По его словам, при возникновении споров инспекторы предлагают звонить на Карского (улица, на которой находится гродненская региональная таможня – Прим.).





"На Карского в свою очередь говорят, что за действия инспекторов в пункте пропуска они не отвечают. Ссылаются на то, что инспекторы сами все знают", – рассказал мужчина. Также он сообщил, что на самой территории пункта пропуска какой-либо информации о появлении новых норм либо ограничений нет. Найти уточняющую информацию в Интернете о существовании новых норм мужчине также не уда сь. Возврат у него занял около 30 минут, 20 из которых у сотрудников ушло на составление акта осмотра, еще 10 длилось оформление акта возврата на сопредельную территорию.





Следующим, с кем удалось пообщаться, был дальнобойщик из Польши, который только пересек границу. Мужчина не ощутил на себе каких-либо изменений: "Как обычно, вез личные вещи, продукты питания, купленные в Польше, и даже пару банок пива".





Поляк на Opel Astra рассказал, что не вез с собой каких-либо продуктов, границу пересек без трудностей. Правда, сперва пытался проехать через Брест, но там его не пустили.





Нам удалось пообщаться с группой дальнобойщиков, которые стояли на АЗС вблизи границы. По их словам, с перевозкой вещей либо продуктов проблем не возникло. Водители-международники жаловались только на то, что в последнее время сотрудники таможни стали уделять больше внимания тому, сколько денег они перевозят.





Водитель рассказал, что интересовался у таможенника, нужно ли заполнять декларацию, если едешь с каденции и у тебя на руках 2000-3000 евро. Инспектор ответил положительно. По словам мужчины, такой ответ его удивил, ведь при перевозке менее 10.000 евро декларация заполняется по желанию.





Еще два человека, с которыми удалось пообщаться, пересекали границу ранее. В обоих случаях люди знали, что не стоит ничего везти, кроме личных б/у-вещей, поэтому границу прошли без проблем. Хотя в одном случае водителя попросили показать даже содержимое кошелька.





"Введен усиленный контроль"

Автобизнес обратился за комментарием в ГТК по поводу ситуации на границе. Вот что нам ответили:





"С учетом сложившейся обстановки на границе Евразийского экономического союза белорусская таможня усилила операции таможенного контроля, в том числе в отношении физических лиц, перемещающих через таможенную границу товары.





С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования, на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения.





Данные подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании".





К сожалению, какой-либо конкретики в этом ответе мы не нашли, поэтому попробовали получить уточнения у пресс-секретаря Гродненской региональной таможни Юлии Романюк. Однако она сказала, что вряд ли может дать больше информации о сложившейся ситуации, нежели можно узнать из недавних комментариев главы ГТК Юрия Сенько. Подробности о перемещении товаров Юлия посоветовала узнавать в отделе организации таможенного контроля по телефону +375 (15) 279-80-86.





По указанному номеру ответили, что нормы не поменялись, просто введен усиленный контроль в отношении товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Никакой дополнительной нормативно-правовой базы не появилось.





Это значит, что, как и прежде, физлица могут беспошлинно ввозить товары для личного пользования массой до 25 кг и стоимостью не более 500 евро. Подробнее о действующих нормах беспошлинного ввоза можно прочитать на сайте ГТК.