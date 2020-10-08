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Министерство образования: Переход на "дистанционку" в белорусских школах пока не планируется

Школы Беларуси пока не планируется переводить на онлайн-обучение в связи с ростом COVID-19 в стране, заявили агентству "Интерфакс-Запад" в министерстве образования Беларуси.



"Решение о карантине может быть принято только Минздравом. Мы же пока никаких дополнительных рекомендаций не даем. Все необходимые меры в учреждениях образования соблюдены, и нет поводов для лишнего беспокойства", - рассказала пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Она также отметила, что министерство образования находится в постоянном контакте с министерством здравоохранения, и в случае изменения ситуации с коронавирусом в стране, в Минобре также будут готовы пойти на изменение условий обучения.

"На такой случай у нас уже выработан четкий алгоритм – по аналогии с тем, что был в 4-й четверти прошлого учебного года", - рассказала она.

Также пресс-секретарь Минобра рассказала о продолжающейся работой над запуском единой образовательной онлайн-платформы для дистанционного образования в Беларуси. По плану, она должна быть закончена к началу 2021 года.

"Все идет по плану, работа ведется. По ее окончании будет проведено ее пробное тестирование, после чего вся платформа станет доступна пользователям", - заявила она.

Весной 2020 года при росте заболеваемости COVID-19 в Беларуси, учащиеся имели возможность по заявлению родителей обучаться дома. В то же время, в учреждениях образования продолжалось и в традиционном оффлайн-режиме.

По данным Минздрава Беларуси по состоянию на 7 октября зарегистрировано 81 тыс. 505 человек с положительным тестом на Covid-19. Прирост за последние сутки составил 415 случаев.
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