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Суд по делу Tut.bу приостановили до 26 октября

Суд по делу Tut.bу приостановили до 26 октября. Порталом было подано в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда заявление о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформации.


Рассмотрение его назначено как раз на 26-е. И если предупреждения будут признаны недействительными, у Мининформа пропадут основания для подачи иска в суд.

Как известно, 8 октября Экономический суд начал рассматривать иск Мининформа о лишении TUT.by статуса СМИ. Чиновники его приостановили до 30 декабря 2020-го. Теперь Экономический суд будет ждать, когда более высокая инстанция — Верховный суд — примет решение.
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