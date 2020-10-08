В Жодино подожгли здание прокуратуры?
В Жодино (Минская область) ночью подожгли здание прокуратуры. Огнём повреждены входные двери, сообщает "Наша ніва".
На месте происшествия / ex-press.by
Утром там стоит оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Очевидцы сообщают о том, что ночью слышали, как что-то взорвалось, добавляет ex-press.by.
Спасатели сообщили, что информацию о пожаре получили 8 октября в 03:12. Огонь повредил входную дверь. Причина возгорания устанавливается. Никто из людей не пострадал.
11:09 08/10/2020
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