Россия подарила Жировичскому монастырю 12 колоколов

Торжества, приуроченные к юбилею Жировичского Свято-Успенского монастыря, должны были состоятся еще в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса. Праздничную церемонию решили провести 7 октября, COVID-19 не отступил, и по регламенту мероприятие проходило с соблюдением всех правил: гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.





После процессии у врат монастыря открыли памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому. Личность для местной обители знаковая - он возрождал духовную жизнь белорусского народа во время Великой Отечественной войны.





Через несколько лет у монастыря построят колокольню с "российским размахом", она вознесется на 58 метров. Сегодня участники торжества заложили первый камень в строительстве.















