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Россия подарила Жировичскому монастырю 12 колоколов

Жировичский Свято-Успенский монастырь отметил 500-летие, в честь круглой даты в обители прошел праздничный молебен, состоялись открытие памятника и освящение временной звонницы. Это не те празднования, которые планировались, так как на юбилей ждали Владимира путина. Но коронавирус спутал планы.

Торжества, приуроченные к юбилею Жировичского Свято-Успенского монастыря, должны были состоятся еще в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса. Праздничную церемонию решили провести 7 октября, COVID-19 не отступил, и по регламенту мероприятие проходило с соблюдением всех правил: гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

После процессии у врат монастыря открыли памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому. Личность для местной обители знаковая - он возрождал духовную жизнь белорусского народа во время Великой Отечественной войны.

Через несколько лет у монастыря построят колокольню с "российским размахом", она вознесется на 58 метров. Сегодня участники торжества заложили первый камень в строительстве.
Sputnik
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