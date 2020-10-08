Солигорск: правозащитника БХК задержали до суда вместе с велосипедом

Леонид Мархотко, представитель БХК в Солигорске













Как сообщили «Весне» родственники задержанного, Мархотко во вторник вечером на велосипеде направлялся в сторону дома. Его остановили и вместе с велосипедом забрали в автомобиль.





Только на второй день стало известно, что Леонид содержится в РОВД до суда.





Родственникам дежурный сотрудник милиции сообщил только то, что на правозащитника заведено административное дело и его до суда могут содержать под стражей 72 часа.





Им всё же удалось передать Леониду теплую одежду и необходимые лекарства.





О дате, к которой назначено рассмотрение административного дела - пока ничего неизвестно.