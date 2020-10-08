Дом Елены и Валерия и их фермерское хозяйство находятся в 5 км от Кореличей. Деревня малонаселенная, в основном тут живут дачники. Семья арендует 10 га земли, обрабатывает ее сама — выращивает овощи, в том числе в теплицах, сообщает TUT.by.





— Был второй час ночи, мы спали, когда к нам вломились. Мы ничего не поняли сразу и очень испугались. Грабители кричали: «Мордой в пол, работает ОМОН», — вспоминает Елена.





Как позже выяснилось, к проникновению в дом нападавшие готовились. Под окном, которое было открыто на проветривание, злоумышленники поставили скамеечку, на нее положили плитку с дорожки, чтобы было выше, вскрыли окно — и залезли. Причем в РОВД семье сказали, что пластиковые окна воры открывают на раз, даже если они наглухо закрыты.





На Елену и Валерия злоумышленники набросили одеяла, чтобы обездвижить и дезориентировать. Затем начали кричать, бить и связывать. Приказывали не сопротивляться и угрожали расправой, говорит Елена.





Грабителей, по словам женщины, было как минимум трое. Один пошел в комнату 13-летней дочери, другой связал Елену, третий — Валерия.





— Муж сопротивлялся, но этот мужчина пригрозил, что убьет дочь. Меня и мужа они били по голове кулаками, фонариками. И лом падал возле головы. Травмы у нас есть на голове: синяки, шишки, у меня рассечена бровь.





13-летнюю дочь не били, просто притащили из ее комнаты в родительскую, связали, бросили на кровать. Злоумышленники требовали деньги и в итоге забрали все, что было: 5 тысяч рублей, 3100 долларов, золотые украшения.





— Они говорили, что денег мало, мол, у нас должно быть еще. Не знаю, почему они так решили. Может, кто-то наводку дал, — полагает Елена. — У нас есть завистливые люди, которые думают, что мы чересчур богатые. Еще воры сказали: «Вызовете милицию — убьем дочь, спалим хату, и вы будете на кладбище».





У семьи есть предположение, что за ними до этого следили. Елена говорит, что сын уехал с друзьями вечером в воскресенье. Той же ночью возле дома супруги заметили неизвестную машину, но она быстро уехала, а фермеры не придали этому значения — мало ли кто заблудился.





Когда грабители уехали, 13-летняя дочь Елены и Валерия смогла распутать себе ноги, дошла до кухни, ножом разрезала путы на руках и немного порезалась при этом, затем освободила родителей. Милицию вызывали из больницы: все телефоны, в том числе городской, грабители утопили в аквариуме.





Возбуждено уголовное дело за разбой.