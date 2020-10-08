Сегодня чтят преподобного Сергия Радонежского

Преподобного Сергия Радонежского (1314–1392) верующие чтят 8 октября. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Спросили о нем настоятеля одноименного минского прихода священника Дмитрия Шульгу.









— Сейчас у нас больше говорят о белорусских святых. А Сергий Радонежский вроде и не местный, и жил давно. Давайте напомним.





— Преподобный Сергий — ключевая фигура в истории славянских земель — России, Украины, Беларуси. Он жил во времена междоусобиц. Русь разрозненная ничего не могла, потому что удельные князья друг с дружкой воевали. И монголо-татары постоянно дань брали, и рыцари западные нападали. А преподобный Сергий своей молитвой, словом к тем же князьям сумел их примирить, объединить. Вместе славянские народы смогли и побороть монголо-татарское иго, и дать отпор западным рыцарям. Но самое главное служение преподобного Сергия в том, что он вернул людям христианство. Оно на то время было номинальным. Крестили, отпели — христианин. Внешняя обрядовость, а сути нет. Редко кто жил по Божиим заповедям. Брат на брата шел, да еще наемников брали.





Своим духовным подвигом игумен Радонежский стяжал такие дары благодатные, что к нему со всей Руси ездили. И неисцельных исцелял, и мертвых воскрешал.





— Его называют чудотворцем всея Руси. Он и теперь таков?





— Конечно, по его молитвам совершаются исцеления и сейчас. Люди выздоравливают телесно и, что еще важнее, духовно. Чтобы не формально поставить свечку или креститься, а искренне поступать по-христиански. Тогда и вокруг всё преображается. Именно этот импульс дает преподобный — возвращает людей к вечной жизни, Богу. Чудо такое творит. Вот главное исцеление, которое необходимо обществу, зараженному безнравственными веяниями. И сегодня, как никогда, нужна молитва о нас преподобного Сергия.





— Сила святых со временем не иссякает?





— Нет. Никогда. Она остается такой же непоколебимой, потому что святой стяжал пред Богом все дары. И они в вечности с ним. Если, к примеру, получил дар любви, благодать Божию, ее никто не заберет, она с ним навсегда. Без всяких уменьшений.





В церковных календарях Сергий назван также игуменом земли русской. Основал обитель Святой Троицы. С нее началось возрождение монашества, пострадавшего от орд Батыя. Теперь это прославленная на весь мир Троице-Сергиева лавра. Ученики преподобного создали не менее 40 новых монастырей.





В Брилевичах строят храм и поставлен памятник Сергию Радонежскому. Богослужения идут в церкви, посвященной его родителям святым Кириллу и Марии. В окружении жилых высоток она кажется маленькой, но внутри довольно просторная и светлая. На аналое икона небесного покровителя прихода с частицей мощей. Получить такую святыню непросто — нужно благословение самого патриарха, пояснил настоятель. Передали ее из Троице-Сергиевой лавры.





Справочно





С 1969 г. имя игумена Радонежского включено в богослужебный календарь Римско-католической церкви. Чтят его и англикане.





Фото Тамары Хамицевич