+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Камчатка - что это было?

Камчатские серферы сообщили о возникших еще в сентябре проблемах со здоровьем

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Серферы, которые пострадали из-за загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, сообщили о том, что проблемы со здоровьем у них начались еще в сентябре. Об этом они рассказали на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает РИА Новости.

Спортсмены отметили, что уже 9-10 сентября те, кто проводил много времени в воде, начали жаловаться на плохое зрение и пелену на глазах. К 20-м числам, по словам серфе
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]