Камчатка - что это было?

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Серферы, которые пострадали из-за загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, сообщили о том, что проблемы со здоровьем у них начались еще в сентябре. Об этом они рассказали на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает РИА Новости.





Спортсмены отметили, что уже 9-10 сентября те, кто проводил много времени в воде, начали жаловаться на плохое зрение и пелену на глазах. К 20-м числам, по словам серфе