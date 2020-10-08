



Как признал суд, он еще не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой влиятельного родственника Захария Калашова (Шакро Молодой), которого ФСБ считает лидером всей российской оргпреступности. Уликами против обвиняемого стали выколотый на его плече погон в форме эполета и переданная вслед за ним в СИЗО сопроводительная записка, в которой друзья Кусо порекомендовали другим арестантам уважать молодого вора.





Первого в России официально признанного вора сопровождал на заседание довольно скромный конвой: два младших лейтенанта полиции в медицинских масках и флегматичный ротвейлер Тиль, на которого даже намордник надевать не стали. Сам Кусо, тоже скрывший лицо под черной марлевой повязкой, вошел в зал молча, сел на скамью для подсудимых в «аквариуме» и за все время заседания не произнес ни слова. Молчали, впрочем, и все остальные участники разбирательства, кроме председательствующего Сергея Груздева — он в течение полутора часов зачитывал свой приговор «авторитету».





Как следовало из этого документа, уроженец Грузии Шалва Озманов был задержан в Москве и арестован в мае прошлого года, после чего помещен в СИЗО №3 «Пресня». Вскоре после этого засекреченные следствием свидетели из числа сотрудников персонала изолятора перехватили так называемый воровской прогон, ставший в дальнейшем главной уликой против Кусо. В этой тайной записке, подписанной несколькими ворами в законе, всем арестантам Пресни якобы сообщалось, что в изолятор прибыл их брат, которому следует оказывать соответствующее его статусу уважение и «беспрекословно выполнять» все его распоряжения. Интересно, что, по мнению засекреченного сотрудника СИЗО, прогон касался не только сидельцев, но и их охранников. Как заявил следствию свидетель, в случае конфликта с администрацией «вор» Кусо мог спровоцировать массовые акции неповиновения не только в «Пресне», но и в «нескольких изоляторах региона или даже по всей России».





Еще одним аргументом в пользу высшего положения Шалвы Озманова в криминальной иерархии стали его татуировки.





Как пояснил участникам судья Груздев, на теле подсудимого были зарегистрированы «перманентно нанесенные» изображения пистолетов на груди, восьмиконечных звезд на коленях и ключицах, крестов и пауков, что, по мнению проведенной судебной культурологической экспертизы, свидетельствовало о принадлежности носителя татуировок к воровской касте. Согласно показаниям опрошенных следствием оперативников МУРа и управления «К» ФСБ РФ, специализирующихся на разработке крим альных лидеров, такие наколки может позволить себе только коронованный «вор». Самозванца же в местах заключения, по их данным, могут заставить «срезать их вместе с кожей» или даже убить.





Стоит отметить, что защита Кусо придерживалась по этому поводу иного мнения. Привлеченные ею эксперты утверждали, что звезды и кресты на теле может позволить себе любой арестант или сиделец, отрицающий тюремные правила. Адвокаты, как было сказано в приговоре, даже приводили на заседания свидетелей, вообще не имевших отношения к криминалу и сделавших аналогичные татуировки в обычном тату-салоне. Однако суд все же принял сторону специалистов по нательной живописи из числа правоохранителей.





При этом судья Груздев согласился, что личный вклад подсудимого в становление российской оргпреступности оказался невелик.





Кусо привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия и попытку кражи, но всякий раз отделывался символическими либо вообще условными сроками. При этом в приговоре было отмечено, что в карьере Шалвы Озманова отсутствие «криминального опыта» компенсировалось родственными связями. Молодой человек приходится внучатым племянником авторитетнейшему на постсоветском пространстве вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой), отбывающему срок за вымогательство. Участвовавшие в разбирательстве по этому делу сотрудники ФСБ РФ называли Шакро преступным лидером всей России, однако обвинение по соответствующей ст. 210.1 УК РФ в итоге получил не авторитетнейший дядя, а его «неопытный» племянник.





Произошло это, возможно, потому, что коронация Шакро происходила много лет назад и найти какие-то документальные подтверждения этой процедуры следствию не удалось. В случае же с Кусо участники расследования, как следовало из приговора Мосгорсуда, просто обратились к материалам сайта «Прайм Крайм», в которых утверждалось, что Шалва Озманов получил свой статус пять лет назад на сходке в Армавире по решению трех влиятельных в уголовном мире воров в законе. Проверить, насколько достоверной была информация «Прайм Крайм», Мосгорсуду не удалось в связи с «невозможностью установить владельцев сайта» и, соответственно, авторов материала. В связи с этим судья Груздев исключил приложенную публикацию из числа допустимых доказательств.





Однако председательствующий все равно признал Кусо преступным лидером и приговорил его по ст. 210.1 к девяти годам колонии строгого режима.

Подсудимому припомнили также инцидент на автомойке в Москве, произошедший летом 2014 года. Тогда приехавший помыть свой Mercedes Шалва Озманов поссорился с администратором мойки и прострелил ему бедро из переделанного под боевой травматического пистолета. Здоровью предпринимателя был нанесен тяжкий вред, приведший к «стойкой утрате потерпевшим трудоспособности более чем на 30%» и обвинению нападавшего по соответствующей ст. 111 УК РФ. За это преступление, а также с учетом полученного ранее условного срока за попытку кражи суд добавил Кусо еще 2 года, и «авторитет» в итоге получил 11 лет.







