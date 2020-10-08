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От Ремемба хара румба ру - до «Молчания ягнят». Рок-группу «Ногу Свело!» зацепила политическая ситуация

В видео появляются кадры с демонстраций в Беларуси и России за последние несколько лет, которые то показываются на экране, то при помощи проектора выводятся на лица играющих музыкантов.

Коллектив как будто оказывается в самой гуще событий и исполняет песню, ставшую ответом на несправедливость, которая царит не только в Беларуси, но и во всем мире. 

— Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни, — делится лидер команды Максим Покровский. — Раньше перед релизами мы говорили о том, как писали песню, кто и как принимал участие в подготовке видео. И я не мог подобрать нужных слов. Они казались пресными. Теперь мы с ностальгией вспоминаем те времена, когда рассказывали в пресс-релизах просто о творческом процессе.

Он обращает внимание на то, что одна из последних резонансных работ коллектива — песня «За**али!» — создавалась, когда группа уже знала о том, что происходит в Беларуси и Хабаровске, но еще не знала об отравление Навального. Во время подготовки клипа «Молчание ягнят» все это уже было известно, но за несколько дней до релиза стало известно о трагедии с нижегородской журналисткой Ириной Славиной и ситуации на Камчатке.

— Драматические события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах, затмевая процесс создания. И наши песни — это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить, — резюмирует Покровский.

Коллектив напоминает, что часть свежих треков прозвучат на больших сольных в Питере (19 ноября, клуб «Космонавт») и Москве (20 ноября, ДК им. Горбунова).
afisha.tut.by
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