"Список абонентов, которым направили СМС, был сформирован с использованием технических возможностей правоохранителей по идентификации личности. Поэтому не исключено, что такие СМС-сообщения могли поступать тем, кто не причастен к несанкционированным массовым мероприятиям. В этом случае мы приносим извинения", – сказала Чемоданова.





По ее словам, в большинстве случаев это относилось к участникам протестов, и для этих людей "сообщение от МВД является предупреждением". МВД преследовало цель предупредить, а не составлять сразу административный протокол, подчеркнули в ведомстве.





Ольга Чемоданова не исключила, что МВД продолжит рассылать такие сообщения в зависимости от обстановки. "СМС-сообщения – это превентивная мера. Люди должны быть информированы", – сказала официальный представитель ведомства.





Ранее в МВД Беларуси РБК рассказали, что сообщения "рассылают тем, кто действительно участвует, есть программа".





В тексте сообщения от 1 октября милиция указала, что получивший СМС-сообщение гражданин "установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий", "его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи", а мероприятия организовали люди, которые обвиняются по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Также граждан предупреждают о недопустимости участия в протестах.





Операторы связи пояснили изданию, что сообщение МВД рассылается как социальная реклама. Адвокат Сергей Зирацкий сказал ранее журналистам, что рекламой является информация, направленная на неопределенный круг лиц, однако текст СМС-сообщения ведомства носит персонализированный характер. "Из всего сообщения социальной рекламой может быть только последнее предложение – "не допускайте ошибок", – сказал юрист.