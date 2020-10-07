Митрополит Вениамин наградил Караника, Бондаря и Мезенцева
7 октября в Жировичском монастыре отмечалось 550-летие появления Жировичской иконы Божьей Матери, 500-летие её повторного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря.
Владимир Караник, Юрий Бондарь и Дмитрий Мезенцев в Жировичах / gs.by
Как пишет "Газета Слонимская", на праздничном мероприятии присутствовали председатель Гродненского облисполкома, экс-министр здравоохранения Владимир Караник и представители местной администрации, а также российский посол Дмитрий Мезенцев.
Во время праздничных мероприятий глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин наградил церковными наградами Владимира Караника, министра культуры Юрия Бондаря, а также российского посла Дмитрия Мезенцева.
С именем Караника связывают молчание властей по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси. Бондарь был причастен к увольнению Павла Латушко с должности директора Купаловского театра, что вызвало массовое увольнение актёров и сотрудников.
Митрополит Вениамин наградил Владимира Караника / gs.by
Митрополит Вениамин наградил Дмитрия Мезенцева / gs.by
Митрополит Вениамин наградил Юрия Бондаря / gs.by
21:33 07/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение