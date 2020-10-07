Митрополит Вениамин наградил Караника, Бондаря и Мезенцева

Владимир Караник, Юрий Бондарь и Дмитрий Мезенцев в Жировичах / gs.by​





Как пишет "Газета Слонимская" , на праздничном мероприятии присутствовали председатель Гродненского облисполкома, экс-министр здравоохранения Владимир Караник и представители местной администрации, а также российский посол Дмитрий Мезенцев.





Во время праздничных мероприятий глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин наградил церковными наградами Владимира Караника, министра культуры Юрия Бондаря, а также российского посла Дмитрия Мезенцева.





С именем Караника связывают молчание властей по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси. Бондарь был причастен к увольнению Павла Латушко с должности директора Купаловского театра, что вызвало массовое увольнение актёров и сотрудников.