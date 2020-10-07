+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Митрополит Вениамин наградил Караника, Бондаря и Мезенцева

7 октября в Жировичском монастыре отмечалось 550-летие появления Жировичской иконы Божьей Матери, 500-летие её повторного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря.

Владимир Караник, Юрий Бондарь и Дмитрий Мезенцев в Жировичах / gs.by​

Как пишет "Газета Слонимская", на праздничном мероприятии присутствовали председатель Гродненского облисполкома, экс-министр здравоохранения Владимир Караник и представители местной администрации, а также российский посол Дмитрий Мезенцев.

Во время праздничных мероприятий глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин наградил церковными наградами Владимира Караника, министра культуры Юрия Бондаря, а также российского посла Дмитрия Мезенцева.

С именем Караника связывают молчание властей по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси. Бондарь был причастен к увольнению Павла Латушко с должности директора Купаловского театра, что вызвало массовое увольнение актёров и сотрудников.

Митрополит Вениамин наградил Владимира Караника / gs.by

Митрополит Вениамин наградил Дмитрия Мезенцева / gs.by

Митрополит Вениамин наградил Юрия Бондаря / gs.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]