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Польское консульство в Гродно остановило прием граждан

Генеральное консульство Республики Польша в Гродно отзывает прием граждан по всем вопросам, за исключением очень срочных. Информация об этом появилась на официальном правительственном сайте Польши 7 октября.


«О любых изменениях в организации работы Консульства мы будем держать вас в курсе», — сказано в сообщении. Причины изменения работы консульства не уточняются, пишет hrodna.life

29 сентября стало известно, что в Гродно после длительного перерыва возобновили запись на получение карты поляка. Записаться на встречу с консулом Польши могли только те, кто планировал продлить действие документа, и люди старше 65 лет.

5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об отзыве для консультации «части послов, аккредитованных в Беларуси». При этом он подчеркнул, что «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Тем же вечером посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь. Посол Германии Манфред Хутерер уехал для консультаций в Берлин 6 октября.


Ранее, 2 октября, белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру. Литва и Польша тогда заявили, что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций.
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