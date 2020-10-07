Ужас! Минчанка родила сына, а потом утопила его и положила в морозилку
Дело направлено в суд.
Осенью 2018 года женщина узнала о своей беременности. На учет она не становилась. Летом 2019 года она тайно родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика и утопила его.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, после этого она поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника. Там его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы. Свою вину женщина признала.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины завершено.
Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п. 2 и п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело направлено в Минский городской суд.
Женщина находится под стражей.
Источник: kp.by
17:40 07/10/2020
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