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Сентябрь 2020 года стал самым жарким в истории планеты

Сентябрь 2020 года оказался самым теплым сентябрем на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).



Прошлый месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, когда зафиксировали предыдущий рекорд.


В частности, температуры в арктической зоне Сибири намного превышали средние значения, а уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений.
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