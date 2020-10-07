Как отмечается в тексте открытого письма, выдержки из которого приводит радио Свабода , "репрессии охватили всю страну и добрались до сферы культуры. Нас не только увольняют с работы, вносят наши имена в черные списки, но напрямую оказывают давление, запугивают, сажают в тюрьмы.





Мы считаем, что эта ситуация требует немедленного законного решения, иначе

последствия правового дефолта отбросят нашу страну назад в развитии и создадут почву для произвола и беззакония".

Подписанты единогласно и солидарно требуют:





- провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии с международными стандартами, а также снять с должностей действующий состав ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.





- прекратить запугивание и репрессии в отношении работников сферы культуры со стороны силовых структур и других должностных лиц. Ликвидировать институт "черных списков".





- восстановить на рабочем месте всех работников сферы культуры, которые были уволены за свою гражданскую позицию.





- освободить и реабилитировать всех политзаключенных, а также всех граждан, задержанных во время мирных акций.





- прекратить противоправную деятельность сотрудников силовых органов и провести проверки законности их действий. Привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, расправы и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.





- немедленно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на предмет проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Беларуси с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.









Среди подписантов:

народные артисты Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты республики Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш,

рок-музыканты Игорь Ворошкевич, Сергей Пукст, Светлана Бень, Лявон Вольский, Алесь Денисов,

писатели Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Андрей Хаданович, Андрей Горват,

дирижер ансамбля "Хорошки" Иван Еремеевич и хормейстер государственной академической хоровой капеллы имени ширмы Дмитрий Хлевич,

телезвезды Лариса Грибалева, Андрей Макаенок, Денис Дудинский, Андрей Бонд, победители» Славянского базара " ра ых лет Роман Волознев, Алексей Гросс, Макс Лоренс,

режиссеры Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик,

победители детского "Евровидения" Ксения Ситник и Алексей Жигалкович, национальных отборов к взрослому "Евровидению" Uzari, VAL и другие.



