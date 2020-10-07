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У заболевшего коронавирусом экс-президента Украины ухудшилось состояние здоровья

Состояние здоровья заразившегося коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, сообщила его жена Марина.


В интервью журналистке Янине Соколовой Марина Порошенко рассказала, что ее муж находится в больнице с двухсторонним воспалением легких.

«Он получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая — и даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья», — отметила она.

Напомним, 29 сентября пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.
Источник: nv.ua
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