У заболевшего коронавирусом экс-президента Украины ухудшилось состояние здоровья
Состояние здоровья заразившегося коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, сообщила его жена Марина.
В интервью журналистке Янине Соколовой Марина Порошенко рассказала, что ее муж находится в больнице с двухсторонним воспалением легких.
«Он получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая — и даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья», — отметила она.
Напомним, 29 сентября пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.
Источник: nv.ua
10:47 07/10/2020
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