Видеофакт: житель Житковичей, бросив стакан в девушку, попал в милицейское авто
Сотрудники милиции задержали в Житковичах местного жителя, который бросил стеклянный стакан в девушку, но случайно попал в авто Департамента охраны.
Смотрите на видео кадры, сделанные регистратором.
Инцидент в райцентре произошел ночью в понедельник: нетрезвый мужчина на улице выяснял отношения с возлюбленной, а когда девушка решила уйти от конфликта, бросил в нее стакан, пишет sputnik.by
При этом мужчина случайно попал в проезжавшую мимо машину Департамента охраны МВД. Правоохранители задержали "метателя", его действиям дадут правовую оценку.
09:58 07/10/2020
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