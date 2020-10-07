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Наши грабли: в Беларуси участились случаи отравления грибами

В Беларуси участились случаи отравления грибами, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ)

"В сравнении с данными за январь-август в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза", - говорится в сообщении ведомства.


Согласно официальной статистике, по состоянию на 5 октября 2020 года в республике зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами с общим числом пострадавших 43 человека, из них 7 – дети в возрасте от 1 года до 11 лет. Летальный исход установлен у 8 пострадавших, в том числе 1 – у ребенка 9-ти лет.
interfax.by
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