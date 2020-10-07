Facebook удалил пост Трампа: он сравнил коронвирус с гриппом





Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер сравнивал коронавирус с гриппом. Об этом сообщает CNN.





Представитель Facebook Энди Стоун подтвердил, что компания удалила пост за нарушение правил по дезинформации о COVID-19.





В то же время этот пост доступен в Twitter, однако отмечен, что в нем распространяется "вводящая в заблуждение и потенциально опасная информация о COVID-19".





"Приближается сезон гриппа! Многие люди каждый год, иногда более 100 000 человек, несмотря на вакцину, умирают от гриппа. Собираемся ли мы закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с COVID-19, который в большинстве групп населения гораздо менее опасен", – написал он.



