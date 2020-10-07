+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

С 10 октября возобновляется работа минского цирка. Зрителям будут продавать маски

После полугода простоя 10 октября в цирке стартуют показы новой программы. В учреждении подчеркнули, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией будут приниматься все возможные меры для предотвращения распространения вирусных инфекций.



— Не будут работать гардероб и буфет, так как это места, где в большом количестве могут скапливаться бактерии. Будем продавать маски для посетителей, уже закупили тепловизоры, — рассказал директор «Белгосцирка» Владимир Шабан.

То, что в программе «Цирковой калейдоскоп» одно действие, также вызвано пандемией. В цирке комментируют, что таким образом можно избежать большого скопления людей.
 
— В цирке хорошая система кондиционирования. Но многое зависит и от посетителей. У нас расставлены антисептики, у входа будет измеряться температура. Меры защиты применяют и наши артисты. Между репетициями номеров сейчас площадка проветривается, — пояснили в Белгосцирке.
 
Владимир Шабан поделился и тем, что билеты на представления неплохо раскупают. Поэтому рассадка останется неизменной: к продаже доступны все места, пишут «Минск-Новости».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]