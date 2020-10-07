







— Не будут работать гардероб и буфет, так как это места, где в большом количестве могут скапливаться бактерии. Будем продавать маски для посетителей, уже закупили тепловизоры, — рассказал директор «Белгосцирка» Владимир Шабан.





То, что в программе «Цирковой калейдоскоп» одно действие, также вызвано пандемией. В цирке комментируют, что таким образом можно избежать большого скопления людей.

— В цирке хорошая система кондиционирования. Но многое зависит и от посетителей. У нас расставлены антисептики, у входа будет измеряться температура. Меры защиты применяют и наши артисты. Между репетициями номеров сейчас площадка проветривается, — пояснили в Белгосцирке.