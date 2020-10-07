С 10 октября возобновляется работа минского цирка. Зрителям будут продавать маски
После полугода простоя 10 октября в цирке стартуют показы новой программы. В учреждении подчеркнули, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией будут приниматься все возможные меры для предотвращения распространения вирусных инфекций.
— Не будут работать гардероб и буфет, так как это места, где в большом количестве могут скапливаться бактерии. Будем продавать маски для посетителей, уже закупили тепловизоры, — рассказал директор «Белгосцирка» Владимир Шабан.
То, что в программе «Цирковой калейдоскоп» одно действие, также вызвано пандемией. В цирке комментируют, что таким образом можно избежать большого скопления людей.
— В цирке хорошая система кондиционирования. Но многое зависит и от посетителей. У нас расставлены антисептики, у входа будет измеряться температура. Меры защиты применяют и наши артисты. Между репетициями номеров сейчас площадка проветривается, — пояснили в Белгосцирке.
Владимир Шабан поделился и тем, что билеты на представления неплохо раскупают. Поэтому рассадка останется неизменной: к продаже доступны все места, пишут «Минск-Новости».
08:56 07/10/2020
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