+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Проездные на три, семь и двадцать пять поездок появятся в Минске

В Минске появятся проездные документы на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, за исключением метро.

 Также изменится стоимость проездных. Соответствующее решение Мингорисполкома от 10 сентября 2020 года № 3037  опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Проездные документы на одну, три, семь и 25 поездок в наземном общественном транспорте будут действительны в течение года.

Стоимость проездных билетов на год будет следующая:

На 1 поездку на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 0,80

На 3 поездки на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 2,40

На 7 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 5,60

На 25 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 20,0
 

Помимо этого, решением Мингорисполкома вводятся проездные документы на 100 поездок. Ими можно будет воспользоваться на протяжении 80 дней.

Такой проездной на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 53,95 руб. Также его можно будет приобрести только для использования в экспресс-автобусах за 66,4 руб.

Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования, то есть с 12 октября.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]