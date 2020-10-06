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Инициатива «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД», который должен объединить рабочих

Первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.


Сообщество «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД». Это инструмент, с помощью которого рабочие смогут объединяться друг с другом, а остальные получат объективную информацию о ситуации и настроении заводчан на белорусских предприятиях.

Как говорится в пресс-релизе, «Честные люди» запустили этот чат-бот, чтобы «помочь рабочим объединиться», а люди вне заводов могли узнать «реальное положение дел».

Этот бот позволит узнать:
  • с какого завода сотрудник, который отвечает на вопросы;
  • поддерживают ли заводчане основные требования протестующих
  • сколько сотрудников активно бастуют, а сколько готовятся к забастовке;
  • готовы ли они поддерживать итальянскую забастовку;
  • сколько сотрудников вышло из государственного профсоюза.

В тексте отмечается, что первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.

Ссылки на «ЗАВОД»:



Пройти чат-бот можно за родственника или коллегу, указав его номер телефона.
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