+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

«Надежда есть». Вакцина от Covid-19 может быть готова к концу года

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.


Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть», — сказал гендиректор ВОЗ.

По состоянию на вторник, 6 октября с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 миллиона человек, из них выздоровели 26,9 миллионов человек, скончались — более 1 миллиона.

В ВОЗ прогнозируют, что до появления вакцины количество жертв коронавируса во всем мире, как минимум, удвоится.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]