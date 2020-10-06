«Надежда есть». Вакцина от Covid-19 может быть готова к концу года





«Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть», — сказал гендиректор ВОЗ.





По состоянию на вторник, 6 октября с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 миллиона человек, из них выздоровели 26,9 миллионов человек, скончались — более 1 миллиона.





В ВОЗ прогнозируют, что до появления вакцины количество жертв коронавируса во всем мире, как минимум, удвоится.