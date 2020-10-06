Латвия вводит обязательную анкету для всех въезжающих в страну

При въезде на территорию Латвии, с 12 октября, в обязательном порядке нужно будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах латвийского правительства, передает Delfi





Отмечается, что электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv, которую запустят с 12 октября.





"После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя. Для тех, кто въедет в Латвию до 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде", - сказано в сообщении.





Электронную анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкете, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.