Instagram начал маркировать подконтрольные государству СМИ

Об этом сообщает портал Engadget





В соцсети объяснили, что считают подконтрольными государству те СМИ, которые частично или полностью находятся под редакционным контролем правительства, и, добавили, что для классификации госСМИ были разработаны критерии.





В Фейсбуке, который является владельцем Инстаграма, дали понять, что планируют «в течение следующих месяцев» начать маркировать в Инстаграм и рекламу, которая будет распространяться подконтрольными государству СМИ.





Отмечается, что маркировка государственных СМИ в Инстаграме началась неслучайно, за несколько недель до президентских выборов в США. Издание предполагает, что соцсеть пытается таким образом усилить борьбу с распространением дезинформации на собственной платформе.





Как сообщал Укринформ, в июне социальная сеть Фейсбук объявила, что начнет маркировать страницы, посты и рекламу СМИ, контролируемых государством.