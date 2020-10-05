



Учитель английского языка уволилась из школы в Ганцевичах после того, как её попросили удалить некоторые комментарии из чатов. Юлия Заборовская ушла из системы образования ещё до выборов президента страны, понимая, что не может смириться с происходящим, пишет "Первый регион"





– Учителя не просто не имели права выкладывать посты определенного характера в сети и писать комментарии, но даже лайки под понравившимися заметками было запрещено ставить. Нам буквально закрыли рты, – говорит педагог. – И после того, как мне несколько раз позвонил мой руководитель с просьбой убрать «крамольные» комментарии из чатов, где я просто выражала своё мнение, я поняла – пора.

Юлия Заборовская призналась, что причин для ухода из школы было много, а цензура просто стала последней каплей. В частности, по мнению учителя, министерство образование показало полную беспомощность во время пандемии коронавируса. Чиновники не смогли организовать дистанционное обучение.





Стало понятно, насколько не скоординированы и разобщены действия руководства, насколько устарели методы работы и лишены гибкости. Это был полный провал! – оценила действия чиновников Юлия Заборовская.





Сейчас учитель занимается репетиторством. Она уверяет, что в доходах не потеряла. Не лишилась и немногих друзей-коллег.





– Общение не прервано: воскресные чаепития, посещения фитнес-клуба по вечерам, – говорит Юлия Заборовская. – Слушая, как подруги жалуются на очередные бесполезные нововведения, запреты, обязанности, сложных детей и ещё более сложных родителей, я тихонечко откусываю печеньку, запиваю чайком и мысленно глажу себя по голове: «Ты всё сделала правильно».