Правозащитники собирают информацию о детях, пострадавших во время протестов
Белорусский Хельсинский Комитет собирает данные о детях, пострадавших в протестах 2020 года. Им могут оказать помощь. Также данные используют для обзора ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН.
16-летнего Никиту Сидоровича избил ОМОН 11 августа. Фото прислали родители
Для этого просят заполнить анкету.
На основе заполненной анкеты партнеры комитета постараются предоставить помощь: психологическую, правовую, помощь в физической реабилитации (в этом случае нужно оставить контакты).
Также на основе заполненных анкет будет сделан обзор ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН. Если человеку не нужна помощь и он хочет просто поделиться своей историей, это можно сделать анонимно, пишет hrodna.life.
Какие данные?
Комитет собирает сведения о насилии или жестоком обращении в отношении детей; сведения о случаях, когда дети стали свидетелями насилия; сведения о нарушении прав детей на образование, здоровье, доступ к информации, других прав — при условии, что эти случаи прямо или косвенно связаны с протестами-2020.
Анкета заполняется либо самим пострадавшим ребенком либо его законным представителем (родителями, опекунами), либо другим лицом, которому стало известно о нарушении прав ребенка.
В Гродно во время ярмарки задержали минимум шесть человек. Среди них — 13-летняя девочка
Безопасность данных
- Анкета может быть заполнена анонимно. Но если вам нужна помощь, пожалуйста, оставьте контакт. Также наличие контакта облегчит верификацию данных.
- Полученные сведения являются конфиденциальными, они защищены несколькими уровнями безопасности (хранение на зашифрованных дисках, аккаунты защищены двухфакторной аутентификацией и т. д.), они не будут переданы правоохранительным органам, социальным службам и образовательным учреждениям.
- Заполняя анкету, вы соглашаетесь на сбор и обработку персональных данных РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет».
18:43 06/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение