В Минске задержали экоактивистку Марину Дубину

Как сообщает правозащитный центр «Весна», причины и обстоятельства задержания выясняются.





«Экодом» — общественное объединение, одна из старейших некоммерческих экологических организаций Беларуси, основанная в 1996 году для продвижения экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития. «Экодом» вместе с другими общественными активистами выступает против строительства в Бресте аккумуляторного завода.



