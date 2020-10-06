В Минске задержали экоактивистку Марину Дубину
Днем 6 октября в здании культурного центра «Корпус» в Минске задержана экологическая активистка, юрист и исполнительный директор общественного объединения «Экодом» Марина Дубина.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», причины и обстоятельства задержания выясняются.
«Экодом» — общественное объединение, одна из старейших некоммерческих экологических организаций Беларуси, основанная в 1996 году для продвижения экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития. «Экодом» вместе с другими общественными активистами выступает против строительства в Бресте аккумуляторного завода.
18:34 06/10/2020
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