Анну обвиняли в участии в несанкционированном митинге 27 сентября. Дело рассматривала судья Алина Кошкина. В милицейском протоколе было указано, что она «выдавала себя за аккредитованного журналиста и, незаконно используя бейдж и жилетку Пресса“, активно участвовала в несанкционированном шествии». Также на видео от СК показали, где Анна 27 сентября шла в колонне в толпе.





Анна ответила, что работала как журналист, снимала акцию протеста, и вину не признала.





— В тот день я вела съемку на телефон, чтобы потом опубликовать это в новостях, я старалась держаться от толпы подальше, но иногда оказывалась в ней, - пояснила Якштас.





— Аккредитация на журналистскую деятельность имеется у вас? — спросила судья. Видимо, она имеет в виду статус зарегистрированного в Мининформе СМИ, пишет TUT.BY.







