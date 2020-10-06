В Светлогорске пациент с ножом напал на врача









Употребив спиртное, 55-летний мужчина забрал у соседа по палате кухонный нож и направился в реанимационное отделение. Встретив в коридоре анестезиолога-реаниматолога, он беспричинно ударил врача в область грудной клетки, причинив непроникающее ранение. На помощь коллеге пришел другой врач, который пресек дальнейшие действия нетрезвого пациента.





«Потерпевший госпитализирован. Нападавший был задержан. Ввиду его нестабильного психического состояния в больнице ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Сейчас он находится на лечении. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 (покушение на убийство) УК», - сообщили в Следственном комитете.





Подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана в ходе следствия.