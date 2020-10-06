+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Судебное заседание по делу о приобретении и использовании вредоносного ПО проходит в Минске

В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об использовании вредоносной программы с целью несанкционированного копирования информации в компьютерной системе, сообщает БелТА.


Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области, используя компьютерную технику, ресурсы Интернета и proxy-сервис, купил вредоносное программное обеспечение.

С помощью него мужчина смог подобрать логины и пароли к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, с которых в дальнейшем копировал информацию.

Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 354 («Разработка, использование либо распространение вредоносных программ») УК Республики Беларусь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]