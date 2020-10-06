



Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области, используя компьютерную технику, ресурсы Интернета и proxy-сервис, купил вредоносное программное обеспечение.





С помощью него мужчина смог подобрать логины и пароли к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, с которых в дальнейшем копировал информацию.





Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 354 («Разработка, использование либо распространение вредоносных программ») УК Республики Беларусь.