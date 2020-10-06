Эта история случилась на прошлой неделе. В интернете появилась информация, что мужчина был избит в ИВС на Окрестина, после чего его госпитализировали в Больницу скорой помощи 29 сентября. 3 октября мужчина умер.





Об избиении стало известно из опубликованного больничного документа (первичный осмотр), в котором написано: «Со слов сотрудников бригады СМП: пациент им сообщил, что его избили сотрудники камеры временного содержания…». При этом, как говорится в документе, сами сотрудники камеры временного содержания заявили, что пациент упал с 2-го яруса кровати.

Травмы, описанные при первичном осмотре, шокируют: средняя ЧМТ, перелом свода, основания черепа, перелом 2-12 ребер, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла повздошной кости справа…

Подлинность документа « Комсомолке » подтвердил один из врачей больницы.





- Состояние было крайне тяжелое при поступлении. Насколько я знаю, он был на ИВЛ. Проводились неоднократно консилиумы врачей, - сказал медик.





- Как написано в опубликованном в интернете документе, такую информацию мы и знаем, - рассказала «Комсомолке» родственница Дениса. - Маме Дениса позвонили из больницы в 10 часов вечера 29-го и сообщили, что ее сын находится в тяжелом состоянии в реанимации. Конечно, мама была в шоке...





2 октября Денису сделали третью операцию на черепе - удаляли гематому. До этого тоже были какие-то операции. Нам сказали, что состояние Дениса тяжелое, но мы не чувствовали, что его не станет. Мы были полны надежды, что все хорошо.





2-го числа брат Дениса привез в больницу противопролежневый матрас… На следующий день мама собиралась ехать к нему, но ей позвонили и сказали, что он умер.





Как говорит родственница мужчины, жены и детей у Дениса не было. Он не участвовал в массовых мероприятиях. Был рабочим, но официально не работал.





- Он был обычным человеком, работящим.





В свою очередь, Следственный комитет опубликовал свой комментарий у себя в телеграм-канале. Так, по версии силового ведомства, мужчина действительно поступил в больницу с телесными повреждениями, и спустя несколько дней, 3 октября, умер.





Однако об избиении минчанина речи не идет. Виной всему - падение со второго яруса кровати, после которого он якобы получил те жуткие травмы.





- В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения, - цинично заявили в СК.





- Лично мы не верим в это (падение со второго яруса кровати), - говорит родственница минчанина.